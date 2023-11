Le développement de la «Vallée de la transition énergique» profitera d’un coup de pouce de la France. Le Centre national en électrochimie et technologies environnementales (CNETE) du Cégep de Shawinigan a annoncé mercredi la signature d’une entente de coopération avec un partenaire français.

L’accord stratégique avec le Centre de recherche d’innovation et de transfert de technologies – Motorisation et acoustique automobile (CRITT M2A), basé au nord de la France, est censé permettre de répondre aux besoins québécois, canadiens et américains dans le domaine de la batterie, est-il indiqué dans un communiqué.



À l’heure où se développe la filière batterie au Québec, plus particulièrement au Centre-du-Québec et en Mauricie, la coopération engendrera «la mise à l’essai de matériaux batterie», a souligné la directrice générale du CNETE à Shawinigan, Nancy Déziel.

Le CNETE et le CRITT M2A s’engagent à partager leur expertise et à mettre en oeuvre des projets de recherche et d’innovation dans domaine, ce qui «encouragera», selon le nouveau groupe, les échanges d’étudiants, de chercheurs et de professionnels.

«Cet accord ouvre la voie à des opportunités passionnantes pour la recherche collaborative», soutient Jérôme Bodelle, fondateur et président du CRITT M2A, qui se spécialise en essais sur les véhicules hybrides et électriques.

En date de novembre 2023, Investissement Québec prédisait que la taille des investissements promis dans la filière batterie pourrait encore doubler d’ici quelques années pour atteindre 30 milliards de dollars.

Les projets annoncés dans la filière batterie au Québec représentent des investissements totaux de près de 11 milliards $ jusqu’ici. À cela s’ajoutent près de 4 milliards $ d'investissements qui doivent être annoncés «sous peu».

Parmi tous ces investissements, Québec a notamment séduit Northvolt, Ford et General Motors (GM) qui ont tous choisi d’ériger ici des usines en lien avec la manufacture de batteries pour véhicules électriques.