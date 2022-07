Il part en repérage aux États-Unis pour les 5 prochaines semaines.

L’aventurier de Notre-Dame-du-Mont-Carmel se prépare pour la 3e étape de son défi qui est de se rendre aux pôles d’inaccessibilité sur les 7 continents d’ici 2028. Le point visé cette fois, c’est-à-dire l’endroit le plus loin des océans en Amérique du Nord, se trouve au Dakota du Sud. Il a déjà conquis ceux d’Amérique du Sud et d’Antarctique.

La route du défi



L’endroit est facilement accessible en auto, mais Fred Dion aime se faire la vie dure! Il s’y rendra plutôt en vélo de montagne, en vélo de route, à la course et en kayak. C’est un périple de 2 mois et demi qu’il commencera le 23 août prochain. D’ici là, il part dès demain pour compléter sa préparation et son repérage aux États-Unis avec sa femme et ses enfants pour les cinq prochaines semaines. « Le plaisir, le bonheur, la réalisation, le défi… C’est dans le chemin », explique l'aventurier.

Il a déjà établi que le départ se fera en vélo de montagne au Mexique. Il traversera l’Arizona, l’Utah, le Colorado et le Nebraska. C’est la course qui sera au menu pour traverser le Grand Canyon. 20 jours de kayak sont aussi déjà prévus pour remonter la rivière Colorado. Au total, le défi comporte 3300km et 40 000km de dénivelé.

