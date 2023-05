La 15e édition de Trois-Rivières en Blues aura lieu du 24 au 27 août prochain.

L'organisation a dévoilé mercredi une partie des artistes qui se produiront pendant cette période.

George Thorogood sera de retour avec ses Destroyers, 5 ans après leur dernier passage à Trois-Rivières.

On pourra compter aussi sur Ana Popovic et JP Soars' Gypsy Blues with Anne Harris.

L'ensemble de la programmation devrait être dévoilé au cours des prochaines semaines.

Les passeports sont disponibles au 3renblues.com .