À trois semaines du premier Grand Prix hivernal de Trois-Rivières, l'équipe travaille d’arrache-pied pour préparer la piste et les sauts pour les voitures de rallycross électrique.

La piste prend forme petit à petit, au fur et à mesure qu’elle est arrosée. Par contre, les températures douces prévues jusqu’à mercredi prochain n’augurent rien de bon. La glace va possiblement perdre quelques précieux centimètres durement gagnés au cours des derniers jours.



«Je vais bientôt avoir 50 ans et je me suis surpris. J’ai jamais autant espéré de froid! Avec la tempête, on a réussi tant bien que mal à mettre un peu de glace par terre. On pense qu’on est à peu près autour de 15 ou 20 cm. Le redoux risque de nous faire mal. Ce que ‘on espère, c’est que ça consolide la glace. S'il y avait un peu de neige à travers la glace qu’on a mis, avec le redoux et la pluie, ça va réussir à s’assurer que la glace soit un peu plus dure, un peu plus pure si on veut.»

Dominic Fugère, directeur général du GP3R

Les travailleurs étaient sur la piste au cours des derniers jours, malgré les Fêtes. La direction a voulu profiter de la grande quantité de neige reçue pour augmenter la couche de glace sur la piste.

«Ce qui est important et ça, l’équipe avait été mise au courant dès le départ, c’est qu’on se fierait pas au calendrier pour travailler, mais au thermomètre. Donc, on s’enligne sur le mercure. On attend qu'il fasse -3 ou -4 pour travailler à épaissir la glace. Avant ça, c’est tellement long avant que ça gèle que c’est pas vraiment viable. Ces gars-là, on les met sur des chiffres de nuit et sur des chiffres de jour. Ça fait des nuits courtes et des journées longues, mais ils ont décidé d’embarquer et ça donne un bon résultat.»

Vente de billets

Les billets pour l’événement ont été mis en vente avant Noël. Le directeur général est très satisfait de la réponse du public. 3000 places sont disponibles dans les gradins extérieurs et 2000 autres à l’intérieur de l’Hippodrome de Trois-Rivières. Ce sont ces billets, à l’abri des intempéries, qui se vendent très rapidement, selon M.Fugère.

«Reste quelques billets dans les secteurs de table et de loges et bien entendu, des places extérieures mais ça va très, très bien. On espère bien faire salle comble d’ici les 3 semaines qui nous restent. L’objectif c’est d’avoir 5000 personnes par jour vendredi et samedi.»

Des bénévoles au rendez-vous



L’organisation aura besoin de 150 à 200 bénévoles pour cette première édition sur glace. C’est environ 20% de ses besoins habituels pour l’événement en août. Si beaucoup de bénévoles prennent des vacances pour être disponibles pour l’événement estival, l'ajout de l’édition hivernale, dont la première journée est un vendredi, ajoute un défi côté disponibilités pour eux. Malgré tout, la direction affirme que ses piliers ont accepté de se joindre à l’aventure et que ses besoins sont entièrement comblés.

Le Grand Prix sur glace aura lieu les 20 et 21 janvier prochain. Il n’y aura que trois séries de courses pour cette première édition.