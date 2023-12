Près de 6000 membres du Front commun ont manifesté mardi dans les rues de Trois-Rivières dans le cadre de la grève dans le secteur public.

«On doit arrêter de prendre la décision de s’appauvrir en faisant le choix de venir travailler au public. Présentement, on n’arrête pas de traîner un appauvrissement. Dans cette négo, on n’acceptera pas une offre qui va encore nous faire tenir cet appauvrissement parce qu’on n’a jamais des augmentations salariales [...] à la hauteur du travail qui est fait», a indiqué Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur-du-Québec.

La coalition de plusieurs syndicats a déclenché la semaine dernière une nouvelle séquence de sept jours de grèves. En Mauricie et Centre-du-Québec, les 25 000 membres continueront leurs moyens de pression jusqu'au 14 décembre.

«On demande à pouvoir suivre le coût de la vie. On demande de pouvoir être capable nous aussi de gagner notre pouvoir d’achat, mais encore plus de regagner un petit peu parce que […] c’est jamais le bon temps. Cette fois-ci, on va tenir longtemps parce qu’il faut que soit pour le bon temps. On ne le fait pas juste pour nous, on le fait pour la société», a fait savoir Manon Hamel, représentante APTS nationale en Mauricie-Centre-du-Québec.

Lundi, deux syndicats de l’enseignement de la Mauricie, dont 1000 enseignants du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, étaient réunis à Trois-Rivières.

Le Front commun, qui regroupe la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS, assure que les échanges continuent aux différentes tables de négociations.

«Nos négociateurs aux tables sont prêts à accélérer le rythme des négos et de le régler avant Noël. Présentement, ça n’avance pas à un rythme acceptable. On devrait être dans un blitz et être sur le point de régler, mais ce n’est pas le cas», a affirmé Alexandra Vallières, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Coeur et du Centre-du-Québec.

Le Front commun se dit prêt à déclencher une grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement d'ici la fin de l'année. Il est prévu que les quatre membres de la coalition de plusieurs syndicats se réuniront de nouveau les 18 et 19 décembre pour faire le point sur l'évolution de la négociation.

