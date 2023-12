Shawinigan a adopté son budget mardi. La hausse de taxes sera de 4,4% pour les Shawiniganais. Pour une résidence moyenne de 158 100$, ça représente un montant de 137,39$.

Le traitement des insectes piqueurs est à tarif unique. Il sera de 39,75$ pour tous. Le dossier majeur à Shawinigan depuis plusieurs années, celui de la Station de traitement des eaux de la station du Lac-à-la-Pêche, est un gros morceau des dépenses. On évalue le coût à 4,2 M$ pour 2024. La Ville continue ses démarches auprès du gouvernement pour régler le problème à long terme et en justice, pour récupérer son argent.



Ailleurs dans la région

Shawinigan sera donc l'une des villes qui affichera la plus hausse augmentation après Louiseville (4,5%). Trois-Rivières envisageait une hausse de 4,72%, mais il semble que ce chiffre sera finalement revu sous la barre des 4% lors de l'adoption du budget vendredi. Nicolet présente la plus petite augmentation, avec 2%. La municipalité a également décidé de ne pas charger de frais de retard pour les taxes impayées entre le 11 décembre et le 15 avril prochain.