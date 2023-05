La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts est inaccessible depuis 18h mardi. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a fermé la route 349 entre Saint-Paulin et Saint-Alexis pour une durée indéterminée en raison du débordement de la rivière du Loup.

La chaussée est couverte de plus de 30 cm d'eau par endroit. Toutes les routes pour quitter le village sont fermées à la circulation. La Ville de Saint-Alexis demande aux citoyens de ne pas s’y aventurer.

«En raison de la fermeture la semaine dernière du pont situé sur la route 348 à St-Didace dans Lanaudière, aucun chemin de détour n'est possible», explique la porte-parole régionale du MTQ, Roxanne Pellerin. Les services d'urgence peuvent toutefois emprunter le pont à St-Didace advenant une urgence.

Des sacs de sable et des blocs de béton ont été placés afin de tenter de réduire les dommages au centre-ville.

«Heureusement que la municipalité a mis des blocs parce que ça nous a quand même beaucoup aidés. [...] On a le lac d'un côté et la rivière de l'autre. On est entre deux eaux, mais là ça commence à baisser. Hier c'était pire que ça», a raconté Christiane Dupuis, une résidente de la rue Saint-Anne à Noovo Info.

Voyez le compte-rendu de Frédérique Bacon au bulletin Noovo Le Fil Mauricie dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Le niveau de l'eau du lac à Saint-Alexis-des-Monts de la rivière du Loup semble être à la baisse malgré la pluie.

«On a hâte que ça finisse parce qu’on ne peut pas sortir. On est comme prisonniers de Saint-Alexis-des-Monts», a ajouté Mme Dupuis en entrevue.

Par mesure de sécurité, l'école secondaire Des Boisés est fermée mercredi. Le préscolaire, le primaire et le service de garde sont maintenus.

 

François Legault dans Charlevoix

Le premier ministre du Québec, François Legault, a prévu à son agenda de mercredi des rencontres dans Charlevoix, l’une des régions du Québec les plus éprouvées par la crue des eaux des derniers jours.

À VOIR AUSSI | L'état d'urgence pourrait être prolongé à Baie-Saint-Paul

Quelques municipalités avaient déjà déclaré l’état d’urgence mercredi, après que des inondations se soient produites en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière, en Mauricie et dans Charlevoix.

Mardi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, ont tenu des rencontres à Baie-Saint-Paul. Le ministre Bonnardel a dit croire que le pire était passé après la violente crue de la rivière du Gouffre, mais il a rappelé que d'autres précipitations étaient anticipées dans la région de Charlevoix par Environnement Canada.

Avec des informations de Frédérique Bacon pour Noovo Info et La Presse canadienne