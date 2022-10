Les Trifluviens ont choisi de donner un deuxième mandat au caquiste malgré une fin de campagne difficile.

C'est une victoire sans équivoque pour le caquiste. Après un début de campagne sans histoire, M. Boulet s’était lui-même mis dans l’eau chaude, en y allant de propos controversés sur l’immigration. M. Boulet avait affirmé que 80% des nouveaux arrivants choisissaient Montréal, ne travaillaient pas et ne parlaient pas français. Il s’était ensuite excusé sur les réseaux sociaux, affirmant que cette phrase, lancé dans le feu de l’action, ne reflétait pas sa pensée. Son chef, François Legault avait aussitôt affirmé qu’il ne serait plus possible pour lui de reprendre la tête du ministère de l’Immigration advenant une victoire. M.Boulet était aussi ministre du Travail. Reste à voir s’il gardera ce poste lorsque le conseil des ministres sera formé ou si M. Legault l’écartera totalement de son cabinet.

« C'est la prérogative du premier ministre. C'est lui qui va prendre les décisions. Moi, je serai prêt è répondre à ses demandes. »

Jean Boulet, caquiste réélu dans Trois-Rivières

