Jérémy Mongrain, recherché par la police de Trois-Rivières pour une agression armée survenue dans le secteur Cap-de-la-Madeleine le 20 octobre dernier, intéresse maintenant la police de Laval.

L’homme de 24 ans est recherché par la police de Laval pour vol qualifié et possession d’arme.

Le 24 octobre dernier, quelques jours après l’agression armée à Trois-Rivières, un individu se serait présenté dans un stationnement pour faire l’achat d’un catalyseur. Jérémy Mongrain aurait alors pointé une arme à feu sur la victime. Avec l’aide de deux autres personnes, ils lui auraient volé son portefeuille avant de prendre la fuite en véhicule, selon la police de Laval.

Les policiers ont pu retrouver l’arme à feu qui avait été laissée au sol. Ils ont également retrouvé le véhicule des suspects. Deux individus de 26 et 29 ans ont été arrêtés pour vol qualifié et possession d’arme. Ils ont été libérés sous conditions et devront comparaitre à la fin novembre. Quant à Jérémy Mongrain, il a été en mesure de prendre la fuite à pied.

Le Service de police de Laval a émis l’avis de recherche sur sa page Facebook.

Comme il pourrait toujours être armé, les policiers demandent de ne pas approcher l’individu et de composer le 9-1-1.