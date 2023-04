Les élus de Trois-Rivières ont voté en faveur d'une prolongation de 90 jours pour le maire Jean Lamarche lors de la séance du conseil mardi soir.

Le délai permit par la loi pour son absence étant terminée, le conseil devait choisir d'allonger le congé du maire ou de mettre fin à son mandat. M. Lamarche aurait obtenu un billet de son médecin pour prolonger son arrêt de travail de 30 jours. Plusieurs conseillers souhaitaient donc lui offrir ces 30 jours et réévaluer la situation plus tard. «Dans le cas de n'importe quel employé au Québec, qui est en congé maladie, il doit fournir un billet du médecin tous les 30 jours à son employeur pour justifier son arrêt de travail. Dans ce cas-ci, on lui donne tout de suite un autre 90 jours. Je crois qu'on aurait pu aller à 30 jours et réévaluer le cas à la séance du 16 mai», explique le conseiller François Bélisle, conseiller du district de Pointe-du-Lac.

Pour se prévaloir de ce délai supplémentaire, la loi spécifie que l’absence du maire ne doit causer aucun préjudice aux citoyens de la ville de Trois-Rivières. «Des préjudices [aux citoyens de Trois-Rivières] il y en a eu plusieurs. On n’a pas de rencontre sur la transparence depuis quatre mois. Mes collègues, qui osent dire qu'il n'y a pas eu de préjudices, ont à mainte reprise voté pour remettre des dossiers parce que le maire n'est pas là», affirme le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay.

À lire également :

«Le 90 jours c'est simplement de lui laisser la possibilité de prendre le temps qu'il lui faut et de revenir permis nous», poursuit le conseiller du distrcit de Richelieu, Jonathan Bradley.

Le vote s'est conclu à 8 contre 5. Le maire Lamarche pourra donc bénéficier d’une prolongation de 90 jours. Le conseil pourra ensuite voter pour un délai supplémentaire de 30 jours, si nécessaire.

Pour les plus récentes nouvelles touchant la Mauricie, consultez le Noovo.Info.