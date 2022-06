Le promoteur Olymbec souhaite démolir le bâtiment patrimonial, situé dans secteur du Bas-du-cap, pour y construire un complexe immobilier.

L’immeuble offrira 180 unités locatives et sera de 10 étages. La tour deviendra une des plus hautes du secteur. Elle comprendra une piscine extérieure et un stationnement de 170 places. Les travaux sont évalués entre 40 et 50 millions de dollars.

Pour réaliser un tel projet, l’ancien pensionnat des filles de Jésus devra être presque complètement détruit. Il ne resterait que la façade du bâtiment, construit dans les années 30.

Manque de logements abordables

La coordonnatrice de COMSEP, Sylvie Tardif souhaite que des promoteurs, comme Olymbec, aient la volonté d’aider les personnes en situation de pauvreté en leur offrant des logements à moindres couts. « C’est dommage parce qu’on va avoir beaucoup plus de problèmes sociaux et d’itinérances si on ne réussit pas à trouver des moyens pour que les gens puissent se loger à couts raisonnables », explique-t-elle. Elle aimerait qu’un certain pourcentage de logements soient réservé pour les personnes en difficulté. « Il n’y a pas de logements sociaux, encore moins dans le projet d’Olymbec, il n’y a même pas de logements abordables », dénonce-t-elle.

La Ville tiendra une audition publique lundi 20 juin à l'hôtel de ville de Trois-Rivières pour expliquer ce projet de démolition et permettre aux citoyens de donner leur opinion.