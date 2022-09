Le projet du promoteur Olymbec ira de l’avant. Le conseil municipal de Trois-Rivières a autorisé à l’unanimité mardi soir la démolition partielle de l’ancien pensionnat des Filles de Jésus dans le secteur du Bas-du-Cap.

La démolition devra se faire dans les 24 prochains mois pour laisser place à un immeuble à logement de 11 étages. La partie arrière, la plus récente, sera démolie, alors que la façade construite dans les années 30 sera incorporé au nouveau bâtiment.

Crédit photo : Olymbec

La décision avait été reportée une première fois le 5 juillet, puis le 16 août. Puisque les résidents du secteur avaient beaucoup d’appréhensions face au projet, la conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy a voulu clarifier les inquiétudes.

« J’ai eu une rencontre avec différents acteurs d’Olymbec pour leur transmettre les inquiétudes de citoyens. Ils les ont accueillis avec une belle ouverture et se sont faits rassurants », explique-t-elle.

Elle a également assuré que les logements seront abordables pour les citoyens de classes moyennes et que la clientèle ciblée sera les 55 ans et plus.

« J’ai aussi posé la question sur la fluidité de la circulation. Ils m’ont assuré que la clientèle devra passer par la rue Rocheleau et non Notre-Dame Est », mentionne-t-elle.

La conservation des arbres centenaires présents sur le site était aussi un enjeu pour les citoyens. Olymbec conservera ces arbres en plus d’ajouter de la verdure.

Le bâtiment sera également construit du côté du Sanctuaire Notre-Dame pour conserver la vue sur le fleuve aux résidents du côté Ouest.

Olymbec communiquera avec les citoyens pour les informer des travaux.