L’aréna situé au haut de la Côte Rosemont à Trois-Rivières ferme d’urgence pour 10 à 12 mois.

Le bâtiment présente des risques importants pour la sécurité des usagers. Des fissures inquiétantes en forme d'escalier sont apparues sur les murs intérieurs, selon les conclusions du rapport d’un ingénieur qui avait été commandé par la Ville. « On ne pouvait pas garantir que sa structure pouvait tenir le coup.», a expliqué en point de presse le directeur de la gestion des eaux et des immeubles, Éric Angers. Il affirme que le bâtiment pourrait s'effondrer «comme un château de cartes» advenant des vents de plus de 60km/hr dans «le mauvais sens».

Un problème de structure et non d'entretien

La vulnérabilité actuelle du bâtiment «n'est pas un problème d'entretien», assure Éric Angers. Le bâtiment, qui a environ 50 ans, n'a pas été construit en béton armé. Le rapport fait état de risques importants de dislocation avec l'apparition de ces fissures advenant des rafales ou un séisme et donc, d'un danger réel pour ceux qui seraient à l’intérieur. « On a fait plusieurs débats pour trouver des solutions pour minimiser le risque, mais on en vient à la conlcusion qu'on ne peut rien faire. Il faut refaire complètement le contreventement du bâtiment.», affirme M. Angers. Il précise que le mur problématique est celui auquel des gradins sont adossés. La Ville doit rapidement lancer des appels d'offres et effectuer des travaux de stabilisation de la structure pour remettre l’aréna aux normes, avant de penser à une réouverture partielle.

Casse-tête majeur pour le tournoi midget

L’aréna Jérôme-Cotnoir devait être l’hôte d’un tournoi de hockey midget en fin de semaine. La nouvelle tombe comme une tonne de briques sur les épaules du comité organisateur qui a été avisé mardi soir. «Nous ne l'aurons pas facile, mais croyez-moi, le comité organisateur y mettra les efforts pour que le tournoi soit à la hauteur de ce que nous sommes habitués de faire rayonner depuis plus de 46 ans», peut-on lire sur la page Facebook du Tournoi Provincial Midget de Trois-Rivières-Ouest. La Ville assure qu’elle va offrir sa collaboration à l'organisation pour trouver des solutions rapides afin de relocaliser les équipes. La Ville se penche aussi sur la suite des choses pour le hockey mineur, le patinage artistique et pour les autres usagers de cette glace. Pour le moment, aucune information n’est disponible concernant les semaines à venir.