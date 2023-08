De nombreux rats ont réussi à pénétrer à l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan, si bien que la direction a dû redoubler d’ardeur et changer d’approche afin de se débarrasser de ces parasites.

La problématique a débuté au mois de mai dernier. «On a eu vent qu’il y avait eu une augmentation de la présence [de ces rongeurs], a confirmé le directeur des services techniques et logistiques du CIUSSS MCQ, Franco Tomas, lors d’une entrevue avec Noovo Info.

Peu de temps après, la direction a «adopté un plan plus agressif» pour se débarrasser des rats. La nouvelle approche inclut notamment trois inspections par semaine.

«On a fini par trouver un terrier à l’extérieur à proximité du service alimentaire de l’hôpital», a expliqué M. Tomas. Celui-ci a été détruit et les entrées colmatées.

Mais l’opération a eu pour effet de coincer les bêtes les forçant à occuper quelques étages de l’hôpital. Depuis mai, une trentaine de rats auraient été tués ou capturés par les experts en gestions parasitaires.

Voyez le compte-rendu de Jean-Simon Bui dans la vidéo liée à l'article.

Pas une question d’hygiène

M. Tomas assure que la présence de rats n’est pas parce que l’établissement est insalubre. «L’infiltration de rat n’est pas une question d’hygiène. C’est surtout parce qu’ils veulent se nourrir ou s’abriter ou qu’ils sont perturbés dans leurs habitats», ajoute-t-il.

De récents travaux dans le stationnement près de l’hôpital pourraient être à l’origine du problème. «La gestion parasitaire est un défi auquel on fait face pas seulement dans le secteur de la santé ou des services sociaux», mentionne M. Tomas.

Plusieurs bestioles ont été aperçues dans la cafétéria, mais aucune zone de production de nourriture ou d’entrepôts où sont placées des denrées n’a été contaminée, confirme-t-on. «Dès qu'il y a apparence de contamination, il n'y a aucune chance qui est prise. On prend le matériel et on le jette», dit Franco Tomas.

De son côté, le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ, qui représente les employés qui travaillent dans les départements alimentaires de l’hôpital, soutient avoir été mis au fait de la situation à la fin du mois de février.

«Nous avons eu un suivi [de la situation] ce matin. Avec ce que l’employeur a mis en place, le problème semble vouloir se résorber», lance Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat. «On va l’espérer, parce qu’on ne veut pas que des rongeurs se retrouvent avec notre personnel, mais aussi la clientèle de l’hôpital […] Ça fait plusieurs journées qu’on n’a pas capturé de rats», ajoute Mme Hamelin.

On réévaluera la situation au mois d’octobre pour juger s’il est possible de revenir à une inspection par semaine, comme auparavant.