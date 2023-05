L'Université du Québec à Trois-Rivières lance un microprogramme de premier cycle en études autochtones.

Le programme sera offert dès l'automne prochain et se concentrera sur l'enseignement de l'histoire, des traditions et des savoirs des premiers peuples du Québec et du Canada.

Les peuples Atikamekw et Waban-Aki seront particulièrement mis de l'avant, comme ils sont très présents dans la région.

Les étudiants pourront explorer divers thèmes, comme le territoire, la décolonisation et les revendications autochtones.

Les intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site web de l'UQTR.