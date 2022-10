Une marche commémorative aura lieu ce soir à Trois-Rivières.

Des rassemblements ont lieu aux quatre coins du pays aujourd'hui pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

À Trois-Rivières, le Centre d’amitié autochtone organise une marche commémorative. Celle-ci va débuter ce soir à 18h au parc Jean-Béliveau. « On veut faire savoir aux survivants et aux enfants des survivants que nous sommes là et que nous allons aller de l’avant ensemble », affirme Lauréanna Echaquan, organisatrice communautaire au Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières.

La population étaient aussi invités à porter un chandail orange aujourd'hui en la mémoire des enfants autochtones qui ont subi des mauvais de traitements dans des pensionnats.