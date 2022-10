Forte d’une vague qui avait déferlé sur tout le Québec en 2018, la CAQ avait des députés dans chacun des comtés de la Mauricie au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale. Les électeurs ont voté pour la continuité. Rapidement après la fermeture des bureaux de vote, Jean Boulet et Sonia Lebel étaient réélus dans Trois-Rivières et Champlain.

« Je pense qu’on a une victoire qui est claire et c’est la démocratie qui s’est exprimée ce soir. Je suis fier. Pour reprendre une expression que vous connaissez... Je suis vraiment fier d’être un Trifluvien et je suis vraiment heureux de la réaction des personnes qui ont apposé un X dans mon comté. »

Jean Boulet, caquiste réélu dans Trois-Rivières

« Ça fait du bien. L’attente, je dois vous avouez que c’est pas la chose à laquelle je suis la meilleure. Je suis très contente que les citoyens aient décidé encore une fois de m’accorder leur confiance. Je leur promets qu’ils ne le regretteront pas aux cours des quatre prochaines années. [… ] Je l’ai traité comme si c’était la première campagne électorale, parce que je me dis qu’il ne faut jamais rien prendre pour acquis. »



Sonia Lebel, caquiste réélue dans Champlain

Il a fallu quelques minutes seulement de plus pour voir Donald Martel dans Nicolet-Bécancour et Simon Allaire dans Maskinongé obtenir également un autre mandat.

« Je suis vraiment content. Je pense que c’est un témoignage de mon bilan et c’est aussi un témoignage de ce qu’on veut faire pour les Québécois pour les quatre prochaines années. Je suis vraiment très content de l’appui. Je pense que cette dynamique-là qu’on a créé dans les quatre dernières années, elle est vraiment payante.»

Simon Allaire, caquiste réélu dans Maskinongé

Le dépouillement s’est fait un peu plus attendre dans Laviolette-St-Maurice, où il a fallu une bonne heure avant de voir les résultats entrer en rafale pour chaque boîte de scrutin. Il faut dire que l’équipe de travailleurs électoraux a été durement touchée par la COVID ce weekend. Au final, Marie-Louise Tardif remporte elle-aussi son pari, loin devant ses plus proches rivaux, le conservateur et ancien maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay et le péquiste Pascal Bastarache.