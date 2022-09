L'artiste trifluvienne Camilia Leclerc-Richard est à l'oeuvre depuis une semaine au coin des rues Royale et Des Forges. Elle y transforme une partie du mur de briques de Novo Trois-Rivières en oeuvre d'art. Son oeuvre s'appelle La Traversée. Elle devrait être complétée le 20 septembre prochain.

Il s'agit d'une troisième murale pour Culture Trois-Rivières. Le choix de la bâtisse a été fait en fonction de son emplacement-clé. Cette intersection est très achalandée. L'organisme souhaite que les couleurs et les mouvements reflètent le dynamisme et la vitalité culturelle du centre-ville trifluvien. Le projet est réalisé en collaboration avec IDÉ Trois-Rivières et Trois-Rivières Centre.

« L'oeuvre représente le regard de soi qui voyage au travers les intempéries, qui grandit, qui a conscience des regards des autres afin de se libérer de ceux-ci. L'idée derrière sa proposition est d'offrir des couleurs dynamiques à Trois-Rivières, de créer des superpositions déphasées, d'utiliser la forme de contour comme écho, d'exploiter le motif et d'ajouter des formes figuratives pour les assembler et en faire une œuvre abstraite. Il s'agit donc d'une combinaison chromatique de couleurs lumineuses, vives et contrastées qui sont en interaction les unes avec les autres.»



Communiqué de Culture Trois-Rivières