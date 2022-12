Les prévisions météo de la semaine n'augurent rien de bon pour les pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

La tempête et le froid du dernier week-end ont permis d'épaissir la glace jusqu'à 12 pouces à certains endroits sur la rivière Sainte-Anne et donc, d'installer quelques cabanes puisque c'est le minimum requis pour le faire en toute sécurité. Par contre, il manque encore deux à quatre pouces un peu partout pour ouvrir le village de pêche à Sainte-Anne-de-la-Pérade et lancer la saison officiellement.

Quelques jours avant Noël, les pourvoyeurs avaient déjà abandonné l'idée d'une ouverture le 26 décembre telle qu'ils le souhaitent chaque année. Ils visaient le Jour de l'An. Il faudra visiblement patienter encore davantage pour pêcher le poulamon, en raison du redoux prévu vers la fin de la semaine.

«C'est pas mal évident que ce sera plus vers le 2 ou le 3 janvier qu'on va pouvoir s'installer. On aura une saison un peu retardée. On va attendre de voir ce qui va arriver. On espère que le froid va revenir, mais pour le moment, on prévoit un Jour de l'An très, très doux. Des températures de 4 ou 5 degrés pour nous, ce n'est pas vraiment être en hiver! La dernière tempête nous a vraiment aidé. On a pu arroser cette neige-là. On est à huit à dix pouces de glace sur la rivière. On s'attend à -16 degrés cette nuit pour arroser et épaissir le couvert de glace. On s'installe de façon très, très, très graduelle. C'est sûr que pour l'instant, on reste prudent. Il y a une dizaine de chalets installés sur la rivière.» - Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs

Météo, pandémie...

L'an dernier, la rivière Sainte-Anne était gelée dès le début décembre, mais le nombre de visiteurs était grandement limité en raison des mesures sanitaires durant les premières semaines d'activités. Les pourvoyeurs n'avaient d'ailleurs pas atteint le seul de la rentabilité au terme de la saison 2021-2022.

La saison précédente avait été pire encore. Les pourvoyeurs avaient dû conjuguer à la fois avec les conditions météo et la pandémie. L'ouverture avait été très tardive. Le village n'avait ouvert qu'à la mi-janvier à cause du temps doux. Les mesures sanitaires avaient ensuite marqué la courte saison de quatre semaines.

Une grande roue lors du festival en février prochain



Le village de pêche sera très animé lors du festival qui aura lieu du 4 au 19 février prochain. Grande nouveauté pour la 85e édition: il y aura une grande roue sur le site dans les premiers jours du festival.

Des patinoires et une glissade seront accessibles en tout temps. Les week-ends, des tours de poney, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, du mini-putt et du billard-soccer seront disponibles pour les familles. De nombreux chansonniers viendront aussi agrémenter la fête.