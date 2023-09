De nombreux corps policiers procédaient jeudi à des perquisitions dans de nombreuses régions du Québec afin de démanteler un réseau de trafic de stupéfiants.

Des agents de l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie de la Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), la direction de la police de Trois-Rivières, le Service de police de la Ville de (SPVM) Montréal et la Police provinciale de l'Ontario (OPP) ont effectué au moins 25 perquisitions dans des lieux et 18 perquisitions de véhicules.

L'opération, qui a débuté vers 6h, avait lieu dans plusieurs villes dont Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Saint-Célestin, Louiseville, Saint-Ubalde, Grand Saint-Esprit et Victoriaville, et a permis l'impressionnante saisie d'environ 400 000 $, notamment.

Bilan de la saisie de l'ERM (à 11h)

Plus de 390 000 $

2500 comprimés de méthamphétamines

Plus de 2 kg de cocaïne

2000 gr de psilocybine

4 armes à feu, 1 imitation d’arme à feu et des munitions

2 armes à air comprimé et 2 poings américains

10 véhicules saisis en bien infractionnel

On précise du côté de la SQ que l'objectif des saisies est de «mettre fin aux activités d’un réseau criminel actif qui serait relié aux Hells Angels [...] qui s’adonne au trafic et à la distribution de stupéfiants (méthamphétamine et cocaïne) à fort volume.»

Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ, a indiqué dans un communiqué envoyé en fin de matinée jeudi que «l’enquête se poursuit et un bilan plus exhaustif suivra plus tard, incluant toutes les saisies effectuées cet été».