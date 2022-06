Comme prévu, l’usine de Lac-à-la-Pêche devrait se remettre en marche au début du mois de juillet.

La maire de Shawinigan, Michel Angers et le directeur général, Yves Vincent ont fait le point sur la situation de l’eau potable à Shawinigan plus tôt aujourd’hui. Cette remise en marche n’est que transitoire. Une première phase vers la solution permanente débutera dans les prochains mois. Des travaux de près de 7 millions $ serviront entre autres à la construction de quatre bassins de décantation. La Ville assure que ce procédé se fera sans bruit et sans odeur.

Depuis décembre, les citoyens sont privés d’eau potable en raison d'un bris à la station de filtration de l'eau du Lac-à-la-Pêche.

À noter qu’en raison de l’évènement Shawinigan accueille, Shawinigan bouge, le point de distribution du Centre Gervais Auto ne sera pas accessible le vendredi 10 juin.