Trois-Rivières veut implanter un projet pilote appelé «Vas-y mollo».

La vitesse sera réduite à 30 km/h dans un quartier de chacun des districts. La Ville affirme avoir sélectionné c secteurs en fonction des demandes des citoyens et des données récoltées par les policiers de Trois-Rivières. La mesure cible des rues résidentielles et des ruelles.

L’échec des quartiers conviviaux

Ce projet pilote remplace le concept de rues conviviales qui avait été amorcé par la ville en 2021. Les aménagements de ces artères avaient suscité la grogne des résidents dans les secteurs où les changements ont été fait. Les élus ont donc décidé de se concentrer sur la réduction de la vitesse pour mieux répondre aux besoins exprimés par les citoyens. Des séances d'information sont prévues à compter de vendredi prochain dans chacun des districts.

Réunions d’information :

- District des Forges, 8 juillet, entre 16 h 30 et 17 h 30, parc Yvon-Fournier.

- District de Saint-Louis-de-France, 8 juillet, entre 15 h 30 et 16 h 30, parc des Capitales.

- District du Carmel, 9 juillet, de 10 h à 11 h, parc des Plaines.

- District de Chavigny, 9 juillet, de 10 h à 11 h, parc Casgrain.

- District des Estacades, 9 juillet, entre 10 h et 11 h, parc des Capitales.

- District de Richelieu, 10 juillet, de 10 h à 11 h, parc Quirion.

- District des Carrefours, 11 juillet, entre 17 h et 18 h, parc François-Raymond.

- District de La-Vérendrye, 11 juillet, de 18 h 30 à 20 h, parc Brunet.

- District de Marie-de-l’Incarnation, 11 juillet, entre 17 h et 18 h, parc Ringuet.

- District des Rivières, 11 juillet, entre 18 h et 19 h, parc Sainte-Thérèse.

*Les informations pour les autres districts ne sont pas encore disponibles.

Le projet-pilote sera implanté à la fin de l’été. Les élus prévoient déjà évaluer la satisfaction des résidents par le biais d’un sondage au début de 2023. Si la réponse est positive, la limite de 30km/h pourrait être étendue à d’autres quartiers l’an prochain