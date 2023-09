Après Bouffe et Délice et le Marché Notre-Dame à Trois-Rivières qui ont annoncé leur fermeture plus tôt cette semaine, on apprend maintenant que le Café Frida au centre-ville de Trois-Rivières est à vendre.

La propriétaire, Gabrielle Cossette, tourne la page après huit ans. Sur les réseaux sociaux, elle dit espérer passer le flambeau d'ici deux mois. Le Café Frida est situé au bout de la rue Des Forges, dans les anciens locaux du restaurant Le Dalton.

Il était notamment apprécié pour sa terrasse, l'une des rares avec vue sur le fleuve au centre-ville, et son offre vegan.

 

Le Dep Frida situé sur la rue St-Georges, appartenant à la même propriétaire, va toutefois continuer ses activités.