Le CIUSSS Mauricie - Centre-du-Québec participe aujourd'hui à une vaste campagne de recrutement du côté de Montréal.

Une trentaine de médecins de famille et de médecins spécialistes participent à la Journée carrière de la Fédération de médecins résidents du Québec.

Pour ce faire, la délégation de la région débarque dans la Métropole avec une toute nouvelle campagne d'image qui regroupe 35 professionnels de la santé.



Les besoins les plus criants dans le milieu de la santé régional : dermatologie, microbiologie et infectiologie, neurologie, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, ORL, santé publique, urologie et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.