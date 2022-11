Le Groupe Jenik à Trois-Rivières a été victime d’un autre important vol ce week-end. L’entreprise s’est fait dérober 9 catalyseurs sur des camionnettes de services.

Le vol serait survenu entre vendredi et dimanche matin. Ça complique les choses pour l'entreprise, pour qui les dommages sont évalués à plus de 14 000$. « Ça nous met un peu dans l'embarras. On a été capable de se débrouiller avec un camion qui devait partir ce matin, les autres sont sans catalyseur. On va devoir remplacer ces véhicules par d'autres et évaluer les réparations », explique Yannick Bineau, directeur général du Groupe Jenik.

Ce montant s'ajoute à la quarantaine de batteries qui avaient été dérobées sur 15 poids lourds, il y a 3 semaines à peine. Les dommages s'évaluaient alors à plus de 11 000$. « Ça ramène de mauvais souvenirs. On se demande pourquoi le Groupe Jenik est tant visé », soulève M. Bineau.

L’individu qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de commettre le vol n’a toujours pas été retrouvé.

