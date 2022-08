Les travaux de renforcement étant achevés, le pont des Piles à Shawinigan a pu rouvrir aujourd’hui, après 7 mois de fermeture.

La réouverture arrive juste à temps pour le Festival western de Saint-Tite, qui craignait les engorgements qu’aurait causés le pont fermé. Ce n'est toutefois qu'une solution temporaire. Les travaux d'un nouveau pont doivent débuter d'ici la fin du mois de septembre. Le pont des Piles avait été fermé d’urgence en février parce que le ministère des Transports ne le trouvait plus sécuritaire.

Le Festival n’est toutefois pas tiré d’affaire. La route 153, un chemin très emprunté par les festivaliers et les caravanes, est toujours fermée à la circulation en raison d’un trou profond qui s’est formé sur la chaussée entre Hérouxville et Saint-Tite. Le ministère a tout de même promis une réouverture avant le Festival qui débute le 9 septembre, mais ne peut préciser l’échéancier. « La priorité est d’ouvrir la route 153 avant le festival. À l’heure actuelle, la pose du ponçons est terminée et les travaux sur la structure de la chaussée sont commencés. Par la suite, il y aura le compactage et l’asphaltage. Ce sont trois étapes qui sont tributaires des conditions météorologiques. On sera peut-être en mesure de préciser l’échéancier plus tard cette semaine. », explique Roxanne Pellerin, porte-parole pour le ministère des Transports pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.