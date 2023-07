Le projet de Carrefour 40-55 ira finalement de l'avant.

Comme prévu, le vote a été serré, et c'est Jean Lamarche lui-même, fraîchement revenu en poste, qui a tranché le débat à 8 contre 7.

Sabrina Roy, Maryse Bellemare, Jean Lamarche, Daniel Cournoyer, Alain Lafontaine, Pierre Montreuil, René Martin et Jonathan Bradley ont voté en faveur du projet.

Jean Lamarche a commencé par remercier les gens qui l'ont supporté lors des six derniers mois, dont le conseiller Daniel Cournoyer qui a occupé les fonctions de maire suppléant.

« Sans cet appui, je ne serais sûrement pas ici aujourd’hui. »

Après une trentaine de minutes seulement, un citoyen a été expulsé après avoir échangé vigoureusement avec le maire.

Le vote sur le Carrefour 40-55 a ensuite suivi et là aussi, les discussions ont été parfois acerbes.

« On aurait pu être plus avenants avec la population et faire une planification stratégique dès le début du mandat. J’espère que l’intelligence collective autour de cette table va aller en s’améliorant », a souligné Dany Carpentier.

« C'est un jour très triste en cet anniversaire de Trois-Rivières. On est en train de creuser un fossé avec les citoyens et entre membres du conseil. C’est un choix. Seul argument, c’est l’argent», a ajouté pour sa part Pierre-Luc Fortin.

La conseillère Geneviève Auclair parle d'une occasion ratée.

« Il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine. On aurait pu consulter la population en bonne et due forme. On aurait eu l’occasion de bâtir un projet de société. »



À l'extérieur, les manifestants ont été très bruyants une bonne partie de la séance qui s'est tenue à pleine capacité et sous surveillance policière.