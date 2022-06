Une présentation publique avait lieu ce soir à l’hôtel de ville de Trois-Rivières concernant la démolition de l’ancien pensionnat des filles de Jésus dans le secteur du Bas-du-Cap.

On peut dire que le projet immobilier du promoteur Olymbec ne plait pas aux citoyens qui étaient présents à la rencontre. Plusieurs se sont montrés émotifs en vue du projet qui changera l’apparence de leur quartier. Le message est clair: ils n’en veulent pas.

L’immeuble de 11 étages comprendra 177 logements, 107 espaces de stationnements intérieurs et 153 extérieurs. La seule partie conservée de l’ancien bâtiment patrimonial sera la façade, construite en 1939. Pour mettre en valeur cette partie, Olymbec souhaite utiliser des matériaux légers et transparents.

Les résidents des maisons à proximité trouvent que le bâtiment est trop gros et qu’il s’agit d’un projet pour les grands centres-villes. Les nouveaux stationnements inquiètent les citoyens qui craignent la création d’ilots de chaleur. Ce à quoi répond un des architectes du projet, Robert Lidman qui était assis dans l’assemblée lors des discussions. Selon ses dires, le pourcentage d'asphalte sera presque identique à celui déjà présent sur le terrain. Il se veut rassurant en ajoutant que tout a été pensé pour minimiser la pollution visuelle et lumineuse pour le voisinage. Malgré tout, les participants à la présentation publique ne se sentent pas rassurés, ils affirment avoir été informés du projet trop tard.



« Le projet a déjà passé à travers tout le processus de consultations publiques et toutes les étapes d’approbation. La dernière étape c’est le permis de démolition. C’est difficile pour n’importe qui d’accepter le changement, mais je pense que c’est un changement qui va vraiment animer et revitaliser le site de l’ancien couvent. On a fait un gros effort pour que le projet s’insère dans le paysage urbain » explique M. Libman.

Des possibles changements

Les plans pourraient être modifiés. La consultation a permis d’aborder des points comme la problématique de circulation dans les rues adjacentes et la destruction d’arbres centenaires à l’entrée du site.

Il se pourrait également que l’immeuble locatif se transforme en résidence pour personnes âgées.

« On a été approché par plusieurs gestionnaires de résidence pour personnes âgées, ce n’est donc pas exclu comme possibilité, mais pour le moment c’est un projet locatif. On doit être respectueux du marché de Trois-Rivières » affirme l’architecte pour Olymbec, Robert Libman.

Le conseil de la Ville de Trois-Rivières rendra sa décision sur l'approbation de démolition le 5 juillet lors du conseil municipal.