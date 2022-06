Les Cataractes de Shawinigan avaient déjà goûté à la conquête de la coupe Memorial, mais la coupe du Président leur échappait toujours. Pierrick Dubé s'est occupé de réécrire leur livre d'histoire.

Dubé a joué les héros après seulement 41 secondes de jeu en prolongation et les Cataractes ont vaincu les Islanders de Charlottetown 4-3, samedi, pour remporter la coupe du Président en cinq matchs.



Dubé, qui a été acquis du Drakkar de Baie-Comeau le 2 janvier, a profité d'un revirement et il s'est rapidement présenté seul devant Francesco Lapenna. Le vétéran de 21 ans a déjoué le gardien des Islanders grâce à un tir des poignets dans le haut du filet.

Un peu plus de 10 ans après qu'Anton Zlobin eut permis aux Cataractes de gagner la coupe Memorial en prolongation, Dubé a offert la première coupe du Président à l'équipe en 53 ans d'histoire.

Les Cataractes seront donc les représentants de la LHJMQ au tournoi de la Coupe Memorial et ils ont rejoint les hôtes de l'événement, les Sea Dogs de Saint-Jean. Les deux clubs du circuit Courteau attendent maintenant le champion de la Ligue de l'Ouest et de la Ligue de l'Ontario.

Pour l'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, il s'agit d'un sentiment bien différent de la dernière finale. Favoris contre les Tigres de Victoriaville, ses Foreurs de Val-d'Or s'étaient inclinés quand Alex Beaucage avait mis fin au débat en prolongation lors du sixième duel.

Dubé a conclu la rencontre avec deux buts et une mention d'aide alors que Mavrik Bourque et Olivier Nadeau ont fait mouche une fois chacun pour les Cataractes. Xavier Bourgault a amassé deux mentions d'assistance.

Bourque a reçu le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur le plus utile des séries de la LHJMQ. Le choix de première ronde des Stars de Dallas a récolté 25 points en 16 matchs.

Antoine Coulombe a commencé l'affrontement pour l'équipe de Shawinigan et il a cédé trois fois en 22 tirs. Charles-Antoine Lavallée s'est amené en relève et il a été parfait devant 14 lancers.

Jakub Brabenec, par deux fois, et William Trudeau ont fait scintiller la lumière rouge pour les Islanders, qui ont laissé filer une avance de 3-1 en deuxième période. Lapenna a bloqué 21 des 25 rondelles dirigées vers lui.

«Ça fait mal. Je crois que nous avons joué un très bon match, mais nous étions nerveux en troisième période et nous avons cessé d'attaquer, a observé l'entraîneur-chef des Islanders, Jim Hulton. Une grosse partie de notre jeu est basée sur notre agressivité. J'ai dit aux joueurs quitter la glace avec la tête haute.»

Les Cataractes font preuve de résilience

Les Cataractes n'avaient pas amorcé les derniers matchs avec aplomb, mais ils ont remédié à cette situation dès la 75e seconde du cinquième affrontement.

Bougault a repéré Charles Beaudoin dans l'enclave et son tir a été partiellement bloqué par Lapenna, mais Bourque, posté à l'embouchure, a pu pousser la rondelle dans le filet.

Après avoir marqué quatre buts lors du quatrième duel, l'avantage numérique des Islanders a repris là où il avait laissé. Lukas Cormier a décoché un tir sur réception de la pointe et Patrick Guay a envoyé le retour sur le poteau à la droite de Coulombe. Brabenec a toutefois sauté sur le disque libre pour créer l'égalité.

Les Islanders ont terminé le premier vingt en force et ils ont commencé le deuxième tiers en maintenant le rythme, ce qui a mené à deux buts en 54 secondes.

Trudeau a été le premier à enfiler l'aiguille lorsque son lancer sur réception n'a pas été maîtrisé par Coulombe. La rondelle a roulé derrière le gardien des Cataractes, jusque dans le filet. Brabenec a accentué l'avance des siens à 3-1 lorsqu'il a sauté sur son propre retour pour faire mouche.

Les Cataractes ont cependant fait preuve de résilience et ils ont réduit l'écart avant de rentrer au vestiaire. Lors d'une supériorité numérique, Nadeau a lui-même stoppé le tir de Dubé, mais il a échappé à la couverture de Trudeau pour toucher la cible.

Les visiteurs ont continué à pousser en attaque et ils ont obtenu le but égalisateur alors qu'il restait 9:22 à faire au troisième engagement. William Veillette a fait preuve de combativité et il a vu son tir toucher Trudeau, mais le disque a atterri sur la lame de bâton de Dubé, qui a trompé la vigilance de Lapenna grâce à un tir dans la lucarne.

Les Cataractes auraient pu en finir avant la prolongation, mais avec un peu plus de trois minutes à écouler, Bourque s'est fait frustrer par le défenseur des Islanders Noah Laaouan, qui a plongé pour bloquer la rondelle.