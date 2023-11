Les détails se précisent concernant les écoles en lien avec la grève du Front commun la semaine prochaine.

Plusieurs écoles du Centre scolaire Chemin-du-Roy ont envoyé une note aux parents pour aviser que ce sera complètement fermé pendant ces trois jours en raison de la grève qui inclus le Syndicat des professeures et professeurs et le Syndicat des employés de soutien. Les services de garde aussi seront fermés et les activités parascolaires seront annulées. Le Centre scolaire de la Riveraine a aussi mis un message similaire sur sa page Facebook.

Le Cégep de Trois-Rivières aussi fermé

La direction du Cégep de Trois-Rivières a aussi décidé de suspendre toutes ses activités en présentiel, entre 8h et 18h. Dans ce cas-ci, ce sera effectif du 21 au 23, mais aussi le 24 novembre en raison de la grève du Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec. Le communiqué précise que la suspension des activités pour ces quatre jours concerne uniquement les pavillons des Humanités et des Sciences. Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ), Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques, le Centre collégial de transfert technologique en télécommunications (C2T3), La Zone Entrepreneuriale et Alinov ne sont pas affectés par ces grèves. Les activités prévues après 18h comme les pratiques des Diablos, les bains libres et l'accès la la salle de musculation seront maintenues.

