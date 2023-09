Les classes de maternelles 4 ans ont connu une progression fulgurante en Mauricie.

Depuis 2018, leur nombre est de 5 à 7 fois plus élevé dans la région.

En 5 ans, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy est passé de 8 classes à 41 classes, pour un total de 534 élèves inscrits, 20 de plus que l'an dernier.

Pour la même période, au Centre de services scolaire de l'Énergie, on est passé de 5 classes et demie (5,5 classes) à 34 classes de maternelle 4 ans. Ça représente 317 élèves. Encore là, une vingtaine de plus que l'an passé.