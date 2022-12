Après quatre mois, ils étaient 3500 partisans des Cataractes de Shawinigan à retrouver les joies d'un tableau indicateur au centre de la glace mercredi.

L'organisation jouait sans écran géant depuis le début de la saison, celui-ci ayant rendu l’âme juste avant le match d’ouverture en septembre. On avait donc hissé la première bannière de la Coupe du Président de l’histoire de la franchise sans l’animation vidéo et les jeux de lumière souhaités. Hier, la direction des Cataractes a fait plaisir aux amateurs en diffusant cette fameuse vidéo de la conquête et en soulignant aussi la fête de la mascotte Thomas Hawk.

Une facture de 300 000$

Il faut dire que l’ancien système avait fait des siennes à plusieurs reprises au cours de la dernière saison. L’organisation et la Ville savaient que sa vie utile tirait à sa fin. Le nouveau tableau indicateur devait d'abord être reçu et installé au Centre Gervais Auto en novembre, mais le fournisseur n'avait pas été en mesure de le fixer dans les délais prévus. On avait ensuite parlé de la semaine du 19 décembre, ce qui coïncidait avec une pause de plusieurs jours dans le calendrier des Cataractes. Plusieurs jours sans matchs étaient requis pour installer l’écran au plafond et assurer son bon fonctionnement.

C'est la Ville de Shawinigan qui assume la facture d’environ 300 000$ de ce nouvel écran.

