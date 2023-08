Le projet-pilote sur les trottinettes électriques, gyroroues et planches à roulettes électriques est en vigueur depuis le 20 juillet dernier au Québec. Devant la popularité de ces nouveaux appareils, le gouvernement Legault a réagi en encadrant leur utilisation pour les trois prochaines années. Malgré tout, les policiers vont continuer de tolérer les trottinettes sur les pistes cyclables et les parcs linéaires.

«Ils étaient utilisés majoritairement sur les pistes cyclables et tout le parc linéaire. Il y avait prolifération de ces petits appareils de transport personnel motorisés. Alors oui, à priori, on va encore les tolérer sur la piste cyclable», a mentionné Luc Mongrain, sergent aux relations publiques et relations communautaires à la Direction de la police de Trois-Rivières.

Sur la voie publique, il faut désormais respecter le code de la sécurité. Il faut tenir sa droite sur la bordure de la route et non circuler sur les trottoirs.





Les policiers notent par ailleurs que les utilisateurs de ces appareils ont tendance à uniquement ralentir à l'approche d'un arrêt obligatoire ou encore de feux de circulation et à les griller lorsqu'il n'y a pas de véhicules en sens inverse.

Avec ce projet-pilote, les fautifs s’exposent à une amende.

Le casque est aussi maintenant obligatoire, tout comme l'équipement de protection pour les appareils gyroscopiques. Les petits appareils personnels de transport motorisé sont permis uniquement sur les rues où la limite est fixée à 50km et moins.

«On veut tenter de voir si ça va poser problème au niveau de la sécurité. Ce projet va nous permettre de déceler toute anomalie et tous gestes qui pourraient causer préjudices aux utilisateurs», affirme M.Mongrain.

Les trottinettes électriques sont permises pour les 14 ans et plus seulement, un seul utilisateur à la fois.

Voyez le reportage d'Alice Trahan dans la vidéo qui accompagne ce texte.