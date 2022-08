Le Défi têtes rasées Leucan a lieu ce dimanche au Centre commercial Les Rivières

Le Défi têtes rasées Leucan a lieu ce dimanche au Centre commercial Les Rivières

Le Défi têtes rasées Leucan a lieu ce dimanche au Centre commercial Les Rivières entre 13h et 16h. Des dizaines de participants se feront raser les cheveux sur place, en solidarité avec les enfants victimes de cancer. Les dons seront remis à Leucan pour accompagner les familles dans cette dure épreuve et aussi faire avancer la recherche. Pascal Guité, animateur du Boost à Énergie 102.3, sera l'un des ambassadeurs sur place pour l'évènement. Il anime aussi à l'évènement hivernal du Défi ski Leucan chaque année.

« C'est tellement terrible le cancer chez un jeune. Ça te chamboule une vie familiale aussi. Je suis tellement chanceux d'avoir un enfant en santé. Et c'est pas juste de l'accompagnement que Leucan fait. C'est aussi de l'argent pour la recherche. En 20 ans, le taux de rémission a beaucoup grimpé. Il est passé de 15% à plus de 80%. C'est fou quand même! C'est tellement une bonne nouvelle. L'objectif, c'est d'amasser 45 000$ en fin de semaine. »

Une fratrie comme porte-paroles

C'est un frère et une soeur, Mathieu et Constance Pelletier, à qui Leucan a confié le rôle de porte-paroles cette année. Mathieu est en rémission d’une leucémie myéloïde aiguë depuis l'automne dernier. L'adolescent de 11 ans a vécu une récidive et une greffe de moelle osseuse. Il a subi des traitements pendant deux ans. L'an dernier, sa soeur Constance avait ramassé plus de 20 000$ en se faisant raser la tête pour lui. Cette année, c'est donc ensemble qu'ils contribueront à la cause.



Leucan Mauricie/Centre-du-Québec - Mathieu et Constance Pelletier

Il est possible de faire un don sur place en fin de semaine ou encore directement en ligne sur le site tetesrasees.com.