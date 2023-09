Malgré la vague de chaleur prévue au cours des prochains jours, les Centres de services scolaired de la Mauricie n'entendent pas fermer leurs portes et imiter leurs collègues de Gatineau.

Du côté du CSS Chemin-du-Roy notamment, on s'en remet à la directive de la Santé publique régionale d'y aller de la même prudence que lors des canicules normales d'été.

Toutefois, les centres de services scolaires ont mis certaines mesures en place pour éviter d'exposer les jeunes à la chaleur accablante. On s'assure qu'ils s'abreuvent bien, on évite les exercices physiques à haute intensité et on remet à un autre jour des activités prévues à l'extérieur.

Rappelons que le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées en Outaouais a décidé de fermer ses portes mardi.