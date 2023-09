Les jeunes du secteur Saint-Grégoire à Bécancour peuvent maintenant profiter d’une aire de jeu toute neuve.

La Ville et le service des loisirs ont investi 60 000$ dans le projet situé à proximité du Centre culturel Larochelle et du terrain de balle-molle.

Ces nouvelles installations pourront combler, en partie du moins, le vide créé par la fermeture du parc-école, accessible seulement durant les heures de classe.

Parallèlement à ce projet, la Ville a procédé à l’achat et à l’installation d’un filet de sécurité le long de la ligne du 1er but du terrain de balle-molle, et ce, afin de sécuriser toute la zone située au sud de celui-ci, incluant autant la nouvelle aire de jeux que le restaurant et les estrades.