Omegle, c’est une nouvelle tendance chez les jeunes. Plus de 66 millions de personnes utilisent ce site internet chaque mois. L’engouement pour la plateforme et la facilité des mineurs à y accéder font le bonheur des pédophiles et des voyeurs, selon la Sûreté du Québec… Au point où elle a lancé une offensive pour publiciser les risques entourant Omegle par le biais des écoles.

Le Centre de services scolaires Des Chênes au Centre-du-Québec et le Centre de services scolaires de la Riveraine en Mauricie ont publié l’avertissement policier sur leur site web et leur page Facebook hier.

Le concept d’Omegle est de discuter avec des étrangers dans le but de créer de nouvelles amitiés. Il suffit d'inscrire le sujet dont on veut discuter pour être jumelé avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts. Théoriquement, le site s’adresse aux 13 ans et plus, avec autorisation parentale.

Par contre, dans les faits, la SQ affirme qu’il n’y a «aucune vérification de l’âge des utilisateurs» et que «l’accès au site est d’une grande simplicité.»



« Plusieurs situations ont été rapportées où des jeunes ayant accédé à ce site se sont retrouvés en communication avec des prédateurs sexuels et où du matériel à connotation sexuelle a été échangé. Le concept de cette plateforme est de mettre en contact, en temps réel et de façon aléatoire, des étrangers de tous âges et de partout dans le monde, par vidéo ou messages textes. La perspective de discuter avec des inconnus peut piquer la curiosité des jeunes. D’autant plus que certaines célébrités d’internet utilisent ce site, ce qui peut inciter les jeunes à s’y connecter pour tenter de discuter avec elles. »

Communiqué de la Sûreté du Québec remis aux centres scolaires

La SQ demande aux parents d’être vigilants et de discuter des risques avec les enfants.

