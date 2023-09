Trois individus ont été arrêtés tôt mardi matin à Trois-Rivières concernant du trafic de stupéfiants.

Trois logements ont été visités par les enquêteurs. Deux perquisitions ont été réalisées au centre-ville sur les rues St-Ursule et Niverville et une autre, sur la rue St-Henri, secteur Cap-de-la-Madeleine.

Louis-Étienne Paradis âgé de 54 ans, responsable du réseau de distribution et de ses acolytes, Yves Beaudry et Francis Fournier, âgés respectivement de 47 et 49 ans ont comparu par visioconférence sous des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.

Les perquisitions menées ont permis de saisir plus de 6000 comprimés de métamphétamines, 1 kilo de cannabis illicite ainsi que plusieurs items reliés au trafic de stupéfiants.



D’autres saisies pourraient également être effectuées dans ce dossier.



Avec la collaboration de Marc-André Pelletier