Six personnes ont été arrêtées en Mauricie pour de la contrebande de cannabis et du trafic de stupéfiants jeudi matin. L'opération policière s'est tenue simultanément à Trois-Rivières, Shawinigan et Charette.

Ce sont des citoyens qui avaient porté plainte aux policiers de Trois-Rivières concernant la vente de drogue dans un parc de la ville. Les trafiquants ont été retracés et la Sûreté du Québec (SQ) a ensuite aidé à identifier leurs fournisseurs.

Bilan de l'opération :

4 hommes et 2 femmes arrêtés, âgés de 24 à 41 ans

6 résidences visitées

5 perquisitions de véhicules

Les suspects ont été soumis à des interrogatoires par les enquêteurs et pourraient comparaître plus tard en journée pour faire face à des accusations criminelles et en vertu de la Loi sur le cannabis.

La SQ affirme que l'enquête conjointe de la DPTR et de son propre Service des enquêtes sur la contrebande aura permis de neutraliser les acteurs reliés à la contrebande de cannabis et au trafic de stupéfiants à Trois-Rivières et ailleurs en Mauricie.

À lire également :