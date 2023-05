Le caïd de la drogue Raymond Desfossés a été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors d’une frappe antidrogue mardi matin à Trois-Rivières.

L’enquête a été menée simultanément à Montréal, St-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières et Québec dans le but d’amasser de la preuve sur une organisation criminelle spécialisée dans la vente de cocaïne.

La demeure de Raymond Desfossés faisait partie des cinq résidences trifluviennes perquisitionnées.

L’homme de 72 ans a été libéré en 2017 au deux tiers d'une peine de 18 ans de prison. Il avait été trouvé coupable de complot pour meurtre et d'importation de stupéfiants. Celui qu'on surnommait «le roi de la cocaïne» avait alors indiqué à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) son désir de délaisser le milieu criminel.

Plus de 70 policiers ont participé à cette vaste opération. En plus des perquisitions à Trois-Rivières, l’enquête aura parmi des saisies dans une résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu et dans deux commerces de Montréal et de Québec.