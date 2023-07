Plusieurs régions du Québec ont été, ou sont toujours, frappées par de violents orages et des avertissements de tornades, jeudi.

Comment expliquer un tel cocktail météo?



En entrevue sur les ondes de Noovo Info jeudi, le météorologue de sensibilisation chez Environnement et changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin, s’est penché sur le dossier.

Selon M. Bégin, les ingrédients parfaits étaient présents pour qu’un violent orage éclate, soit «beaucoup d’humidité et de chaleur en surface».

«On avait eu des averses un peu plus tôt ce matin. On avait de l’humidité près du sol. Ensuite on a eu le soleil. On a donc rajouté de l’énergie», a-t-il expliqué. «Il ne suffisait que d’avoir une dynamique en altitude et là ça a été explosif en fin d’après-midi.»

Le météorologue ajoute que même si nous avons vu les résultats de cette tempête, le tout ne serait terminé.

À voir dans la vidéo.

Environnement Canada a émis jeudi après-midi des alertes de tornade et d'orages violents pour plusieurs régions au Québec.

En milieu d'après-midi, plusieurs secteurs étaient visés par cette alerte: Cornwall à Montréal, Soulanges, Vaudreuil, Valleyfield - Beauharnois, Huntingdon, Saint-Jérôme, Lachute, Laval, Rawdon - Joliette, les secteurs de Saint-Eustache et de Mascouche.

Vers 16h, l'alerte de tornade a été levée pour la majorité des secteurs, sauf Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Mascouche et Rawdon - Joliette. D'ailleurs, une alerte d'orages violents a été émise pour le Grand Montréal, Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon, la vallée du Richelieu-Sainte Hyacinthe.