Le match d'ouverture de la saison de hockey des gagnants de la Coupe du Président se fera sans tableau indicateur jeudi soir au Centre Gervais Auto.

Les écrans vidéos des Cats ont rendu l'âme la semaine dernière. Le tableau indicateur était défectueux depuis un an et un nouveau avait déjà été commandé par la Ville, mais celui-ci n'arrivera pas avant la fin de l'automne. L'organisation n'a également pas été en mesure d'ajouter des écrans en location externe en raison du court délai et de la pénurie de main-d’œuvre. « Cela n'enlèvera rien au plaisir de vivre ce moment historique ensemble », a écrit dans un message Facebook le président de l’équipe, Robert Lavergne.

Crédit photo : Facebook | Cataractes de Shawinigan

En effet, la soirée de jeudi sera également un moment pour célébrer la victoire de la Coupe du Président. « Ce qui est encore plus important, c’est qu’on lève la bannière de la Coupe du Président. Ça va être un moment très spécial qui est cher dans nos cœurs puisqu’on en est fier. Naturellement il va manquer des accessoires, mais ça ne reste que des accessoires », explique Robert Lavergne.

Les Cataractes de Shawinigan affronteront les Olympiques de Gatineau pour le match d’ouverture jeudi soir à 19h.