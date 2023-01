Le ministère des Transports du Québec ne baissera pas à 70 ou 80 km/hr la limite de vitesse sur l’autoroute 55 à Trois-Rivières tel que le souhaitaient plusieurs conseillers de la ville. Après analyse du dossier, le MTQ conclut que la vitesse de 100km/hr est adéquate sur ce tronçon situé entre le Pont Laviolette et l'autoroute 40.

Cette décision a été prise en fonction de plusieurs critères, dont la vitesse maximale pratiquée, le nombre total de véhicules qui y circulent chaque jour, de même que la distance de visibilité et des bâtiments. «C’est très important que la vitesse soit cohérente avec l’environnement routier si on veut que les automobilistes respectent cette vitesse», explique la porte-parole du MTQ, Roxanne Pellerin.



Y aura-t-il une diminution de la limite de vitesse sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières?

Les élus avaient aussi demandé au MTQ d’étudier la circulation sur l’autoroute 40, à la hauteur du Pont Radisson reliant le secteur de Trois-Rivières à celui du Cap-de-la-Madeleine. Selon eux, une limite plus basse que le 100km/hr actuel serait favorable en raison de la fréquence des accidents et de la proximité des maisons. Ce dossier, qualifié de «beaucoup plus complexe» par le MTQ, est toujours à l’étude. Le MTQ affirme avoir déjà rencontré la Ville cet automne pour présenter des données sur la circulation et partager des informations. Il souhaite maintenant le faire avec d’autres partenaires avant de rendre sa décision.

« C’est un plus grand tronçon. Le défi est différent de celui de la 55. »

Roxanne Pellerin, porte-parole du MTQ

Et le bruit que causé dans les autoroutes 40 et 55 dans tout ça?

Au grand dam des citoyens aux abords des autoroutes 40 et 55 qui se plaignent du bruit causé par les milliers de véhicules chaque jour, le MTQ affirme que ce facteur n’influence pas sa décision. Le ministère s’est toutefois engagé l’été dernier à participer au comité visant à trouver des solutions pour contrer la pollution sonore.

«Les nuisances associées au bruit ne font pas partie des critères considérés dans la sécurité routière pour lesquels on analyse ces deux tronçons-là.»

Autoroute 40: de 54 000 à 63 000 véhicules circulent chaque jour sur le tronçon entre l'autoroute 55 et le boulevard Thibeau.

Autoroute 55: de 36 000 à 59 000 véhicules circulent chaque jour sur le tronçon entre le Pont Laviolette et l'autoroute 40.