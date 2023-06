Les Lions de Trois-Rivières ont annoncé jeudi le départ de leur entraîneur-chef, directeur général et vice-président aux opérations hockey, Marc-André Bergeron, mais son successeur est déjà connu. Il s'agit de Pascal Rhéaume, un ancien de la LNH qui était entraîneur adjoint avec l'équipe depuis 2021.

Rhéaume, qui a joué plus de 300 matchs dans la LNH, obtient donc une promotion et occupera les rôles d'entraîneur-chef et de directeur général du club de l'ECHL. Il sera responsable de la performance de l'équipe sur la glace, du recrutement des joueurs et des prises de décisions stratégiques, a fait savoir la direction des Lions dans un communiqué.



«Je vais essayer de bâtir une équipe à notre image avec l'aide des joueurs», a mentionné Rhéaume lors d'un point de presse, jeudi après-midi au Colisée Vidéotron.

«Un des commentaires qui a été fait par les joueurs est qu'on veut une équipe plus physique. On l'a vu, contre des gros rivaux comme (les Growlers de) Terre-Neuve, on a des fois besoin d'un petit peu plus de physique, d'un petit peu plus de robustesse. C'est vraiment l'image qu'on veut amener ici à Trois-Rivières.»

Rhéaume obtient donc le poste d'entraîneur-chef un peu plus de deux ans après avoir présenté sa candidature pour la fonction lors de la création de l'équipe. Bergeron avait alors plutôt choisi de confier ce rôle à Éric Bélanger.

Une décision qui, à l'époque, a «déçu» Rhéaume. Toutefois, quand l'occasion s'est présentée d'aller apporter son aide comme adjoint, quelques mois plus tard, l'ex-joueur de centre n'a pas hésité.



«Mon but a toujours été de remonter dans la East Coast comme entraîneur-chef ou même continuer à gravir les échelons. Présentement, c'est moi l'entraîneur-chef et je suis très heureux de ça», a-t-il mentionné.

Le départ de Bergeron

Pour les Lions, le départ de Bergeron, qui occupait ses fonctions de directeur général et de vice-président aux opérations hockey depuis la naissance de l'équipe, marque toutefois un autre changement majeur à survenir en peu de temps au sein de la direction.

En novembre, Bélanger est parti pour aller diriger les Voltigeurs de Drummondville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, seulement pour se séparer «d'un commun accord» avec l'équipe au début du mois.

Bergeron avait ensuite lui-même pris la relève derrière le banc pour tout le reste de la saison 2022-23.

Puis, en mars, le président et chef de la direction Mark Weightman a annoncé son départ pour aller renouer avec les Alouettes de Montréal, dans la Ligue canadienne de football, où il avait occupé les mêmes fonctions de 2013 à 2016.

Les Lions n'ont toujours pas trouvé de nouveau président, mais ils estiment que la nomination de Rhéaume comme entraîneur-chef et directeur général leur permet d'entamer une «nouvelle ère».

«Nous croyons que son expérience en tant que joueur et entraîneur, ainsi que son attachement à la ville de Trois-Rivières, contribueront de façon significative au succès de notre équipe», a souligné le propriétaire des Lions, Dean MacDonald, par communiqué.

L'an dernier, la formation trifluvienne a terminé sixième dans la section Nord, qui compte sept équipes, ce qui n'a pas été suffisant pour participer aux séries éliminatoires.

À leur première saison, les Lions avaient atteint le premier tour des séries, mais avaient été éliminés en sept matchs par les Growlers.

Les Lions, qui évoluent dans l'ECHL depuis la saison 2021-22, sont affiliés au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, et au Canadien de Montréal, dans la LNH.

Ils entameront leur troisième saison le 20 octobre contre les Mariners du Maine au Colisée Vidéotron.

