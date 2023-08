Un homme a été arrêté tôt ce matin sur la 2e rue à Louiseville à la suite d’une perquisition en matière de stupéfiants.

Une résidence et un véhicule ont été fouillés par les enquêteurs et un maître-chien. Ces perquisitions découlent d’une autre opération policière menée en juin dernier à Shawinigan. L’individu arrêté est rencontré par les enquêteurs. Des accusations pourraient être déposées contre lui.

Plus tôt ce mois-ci, les policiers ont procédé à une autre perquisition en lien avec cette même opération antidrogue survenue en juin dernier à Shawinigan. De la cocaïne et de l’argent comptant avaient été saisis à Trois-Rivières et Wôlinak.

Plus de détails à venir.