La Sûreté du Québec a retrouvé une importante quantité de cannabis illicite dans un logement de Shawinigan.

Un homme de 32 ans et une femme de 28 ans ont été arrêtés jeudi matin dans une résidence de la 5e Avenue à Shawinigan. Au total, ce sont 90 plants de cannabis, plus de 500 grammes de cannabis en cocottes et plus de 50 grammes de haschich qui ont été saisis.

Les deux personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis. Ils comparaitront au palais de justice de Shawinigan. Pour le moment, ils ont été libérés par sommation.