La tempête des derniers jours fait des heureux. Il y a entre 60cm et 65cm de nouvelle neige sur les pistes de la station Vallée du parc à Shawinigan.

Les skieurs ont même droit à de la poudreuse sur la piste Banff. Le directeur général, Alain Beauparlant, affirme que les skieurs et planchistes étaient nombreux au lendemain de Noël. Il s'attend à un bel achalandage pour la période des Fêtes, vu les excellentes conditions de glisse actuellement.

«Les conditions sont vraiment extraordinaires! Naturellement, plus qu'on ouvre de pentes au courant de Noël et du Jour de l'An, plus ça amène de la profitabilité à la station parce que les gens ont du temps pour les loisirs. On avait eu le temps de fabriquer pas mal de neige avant alors hier, on retrouvait de la damée et de la poudreuse.» - Alain Beauparlant, directeur général de Vallée du Parc

De la pluie vers la fin de la semaine en Mauricie?

Les conditions pourraient toutefois changer rapidement avec le redoux et la pluie prévus au cours des prochains jours. Selon les prévisions d'Environnement Canada, les températures seront au-dessus du point de congélation vers la fin de la semaine. Ces prévisions n'inquiètent pas outre mesure la direction de la station de ski qui croit en sa bonne étoile!

«Jusqu'à maintenant, on a été chanceux à Vallée du Parc. On n'a presque pas eu de pluie, comparativement à ailleurs en Mauricie.» - Alain Beauparlant, directeur général de Vallée du Parc

Le Skibus gagne en popularité

Le Skibus est opérationnel tous les jours durant le congé des Fêtes. Le service de transport passe par Trois-Rivières, Yamachiche, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface tôt le matin et revient en fin d'après-midi. Il faut par contre réserver sur le site de la station de ski au plus tard la veille du départ souhaité. Jusqu'ici, la direction de la station de ski est satisfaite de la réponse du public pour cette offre de service.