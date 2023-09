Des citoyens de la rue de Courval près du Cégep de Trois-Rivières se regroupent pour dénoncer la surpopulation dans les immeubles à logements et les maisons unifamiliales du secteur.

Présente au conseil de ville mardi soir, la «Brigade de Courval» dénonce l'achat de bâtiments par des propriétaires qui selon elle, n'y habitent pas et profitent de la crise du logement pour rediviser l'intérieur d'immeubles et de maisons, de façon à louer à plus de locataires que la norme.

Leur conseiller, Pierre Montreuil, s'est dit bien au fait du dossier. Il a notamment fait mention d'un duplex qui est devenu un neuf logements sans autorisation. Le regroupement de citoyens affirme avoir aussi fait appel plusieurs fois aux policiers pour intervenir sur la rue de Courval à cause de rassemblements bruyants.

La «Brigade de Courval» demande à la Ville de Trois-Rivières de reprendre son projet d'embauche de deux inspecteurs pour faire respecter la réglementation municipale dans les secteurs concernés. Ce projet avait été mis de côté avec la pandémie, a spécifié M. Montreuil.

Le conseiller affirme que le point pourra être ramené dans les discussions entourant le prochain budget au cours des prochaines semaines. Impossible toutefois de confirmer que les sommes requises pourront être allouées, notamment en raison de l'inflation et du contexte économique difficile actuellement.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, affirme que les élus sont sensibilisés aux problèmes de logements étudiants, rappelant que la crise du logement en générale est importante à Trois-Rivières. Le taux d'inoccupation y est inférieur à 1%. Le maire Lamarche a rappelé qu'un immeuble de 187 logements pour étudiants est en construction aux coins des boulevards Jean XXIII et des Résollets. Il espère que cet ajout viendra aider la situation.

