Culture Shawinigan se retrouve dans la tourmente, après que des révélations quant à sa situation financière précaire aient été rendues publiques par un média régional, mardi.

La problématique serait telle qu'elle est qualifiée de naufrage financier par des employés à l'interne. En date de septembre, le déficit aurait atteint 780 000$. Les spectacles Les Escales Fantastiques et Objectif Terre en seraient en grande partie la cause, notamment en raison des coûts de production plus élevés que prévu pour le premier spectacle et la vente difficile de billets pour le second. Le ministère de la Culture aurait coupé les vivres de l'organisme.

Le conseil d'administration demanderait même la démission de son directeur général, Bryan Perro. Quant à Culture Shawinigan, l'organisme se contente de réagir par communiqué, indiquant qu'aucun autre commentaire ne serait émis.

« Notre priorité absolue est de gérer cette situation de manière responsable et professionnelle et nous nous concentrons actuellement sur les solutions », soutient Claire Pépin, présidente du conseil d’administration.

Culture Shawinigan assure que la suite de ses activités n'est pas compromise par la situation actuelle.

La Ville de Shawinigan a également tenu à faire une mise au point concernant la tourmente qui frappe l'organisme culturel. La Ville soutient avoir été informée le 26 septembre dernier par Mme Pépin de la situation financière difficile.

Le maire Michel Angers souhaite pour sa part comprendre comment Culture Shawinigan a pu en venir à un tel déficit.

« Il est évident que nous prenons la situation très au sérieux et que je vais regarder avec le conseil la possibilité de nous faire accompagner par une firme spécialisée sur la gouvernance de Culture Shawinigan ainsi que sur sa gestion financière. Il est de notre responsabilité de faire la lumière sur ce qui s’est passé », a déclaré M. Angers.

De son côté, Bryan Perro n'a jusqu'ici pas retourné notre demande d'entrevue.