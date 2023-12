Les élus de Trois-Rivières ont adopté mardi le plan directeur de redéveloppement du futur quartier urbain durable Le Relais, soit l’ancien site de l’usine Aleris du secteur Cap-de-la-Madeleine. Selon le maire Jean Lamarche, ce site prendra forme dans cinq ans.

La Ville voit grand pour revaloriser ce terrain vague situé à l’intersection des rues Fusey et Saint-Laurent qui a une superficie approximative de 18,5 hectares, soit «l’équivalent de 14 terrains de football», rappelle le maire Lamarche. Le plan et la vision du Relais s’inspirent de quartiers similaires à Blatchford (Edmonton), Vauban (Freibourg) et Garrison Woods (Calgary). On y met de l’avant la cohabitation de maisons unifamiliales, de multilogements et de propriétés abordables dans un environnement vert, axé sur la vie communautaire, la mixité sociale et les commerces de proximité.

Le Relais, en détails

Le quartier Le Relais prévoit, selon le plan directeur, 1000 logements, soit 50 par hectare. 120 maisons en rangée y sont comprises. Les autres habitations seraient majoritairement des duplex et des multilogements. Un total de 20% des unités seraient de nature communautaire, sociale et abordable. Une grande préoccupation des GES est aussi au cœur du plan directeur adopté par le conseil.

Afin de verdir la zone, la Ville planifie consacrer 4,2 hectares aux espaces verts et créer 30% de secteur boisé (la canopée). Le schéma prévoit aussi un espace privilégié pour les cyclistes, le vélo partage, les piétons et le transport collectif. L’accès aux véhicules serait donc limité à deux accès via la Saint-Laurent et l’intersection des rues Lorette et Montplaisir.

Finalement, la Ville projette un bâtiment central multifonction, où une garderie, des espaces de télétravail et une salle de réception cohabiteraient. Le souhait des conseillers est de voir également un nouveau milieu scolaire s’implanter au cœur du nouveau quartier Le Relais, afin de compléter l’offre de service.